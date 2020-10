Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (13.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Wie bei allen anderen Energiekonzernen sei das Jahr 2020 auch für Gazprom bisher aller andere als erfreulich verlaufen. Viele Aktionäre würden nun darauf hoffen, dass es im kommenden Jahr wieder deutlich besser laufe. Der Erdgas-Weltmarktführer rudere allerdings jetzt schon selbst etwas zurück.So rechne Gazprom für 2021 mit einem Überangebot an Erdgas. Dies hänge auch v.a. mit zusätzlichen Importen von Fracking-Gas aus den USA zusammen, das per LNG-Tankern nach Europa gelangen solle. Bereits im ersten Halbjahr seien die Flüssiggas-Importe nach Europa um 17% gestiegen - was neben der Nachfrageschwäche auch dazu beigetragen habe, dass die Gaspreise neue Tiefststände markiert hätten.Das Marktumfeld für Gazprom bleibe sehr schwierig. Hinzu kämen die politischen Spannungen mit dem Westen. Daher sollten nach wie vor nur mutige Anleger darauf spekulieren, dass der günstigen Gazprom-Aktie eine nachhaltige Erholung gelinge. Dabei sollte ein Stoppkurs bei 3,20 Euro platziert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.10.2020)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,685 EUR +1,26% (12.10.2020, 22:26)