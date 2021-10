Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (06.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Vor der möglicherweise bald anstehenden Inbetriebnahme von der Pipeline Nord Stream 2 habe sich die Bundesnetzagentur kritisch zu Wort gemeldet. Man habe Gazprom in einem Brief aufgefordert, umgehend die Einhaltung regulatorischer Vorgaben nachzuweisen, habe die Aufsichtsbehörde am Dienstag in Bonn mitgeteilt. Hierbei gehe es um die Frage, ob Nord Stream 2 Regeln zum diskriminierungsfreien Netzzugang sowie zur Integration der aus Russland kommenden Leitung in den deutschen Gasmarkt einhalte.Bei dem Thema ticke die Uhr, denn laut Netzagentur sei es "nicht auszuschließen, dass in Kürze eine Inbetriebnahme eines Stranges der Verbindungsleitung erfolgen wird". Die Bonner Behörde sei offenbar nicht sicher, ob sich das Unternehmen im laufenden Betrieb an alle Vorschriften halten würde. In der Mitteilung heiße es wörtlich: "Die Bundesnetzagentur hat sich ausdrücklich die unmittelbare Einleitung von Aufsichts- beziehungsweise Missbrauchsverfahren gegen die Nord Stream 2 AG vorbehalten, sollten Zweifel an der Einhaltung dieser regulatorischen Vorgaben nicht ausgeräumt werden."Separat hierzu laufe noch ein Zertifizierungsverfahren, das vermutlich erst im kommenden Frühjahr abgeschlossen sein werde. Hierbei gehe es um die sogenannten Entflechtungsregeln - Betrieb des Netzes und Vertrieb des Gases sollten voneinander getrennt sein.Am Montag sei erstmals Gas in die neue Pipeline gefüllt worden. Dies sei nach Angaben der Nord Stream 2 AG notwendig gewesen, bevor der reguläre Transport beginnen könne. Zum geplanten Zeitpunkt der eigentlichen Inbetriebnahme habe das Unternehmen keine Angaben gemacht. Experten würden mit ersten Lieferungen noch im Oktober rechnen. Bis zum Jahresende wolle der staatlich kontrollierte russische Rohstoffriese Gazprom gut 5,6 Milliarden Kubikmeter Gas durch die Pipeline pumpen.Wer bereits investiert ist, kann dabeibleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Gazprom-Aktie. Der Stoppkurs sollte nun auf 6,50 Euro nachgezogen werden! (Analyse vom 06.10.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link