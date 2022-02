Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,63 EUR +6,73% (22.02.2022, 09:10)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,34 EUR -10,77% (21.02.2022)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (22.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Aktien von russischen Konzernen wie Gazprom oder Rosneft seien im gestrigen Handel eingebrochen. Denn Präsident Wladimir Putin habe die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten der Ukraine angeordnet. Die Einheiten sollten in den kurz zuvor von ihm als unabhängige Staaten anerkannten "Volksrepubliken Luhansk und Donezk" für Frieden sorgen.Dies gehe aus einem Dekret hervor, das der Kremlchef am Montag in Moskau unterzeichnet habe. Wann die Soldaten in die von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete einrücken würden, sei zunächst unklar geblieben. Die USA und die EU hätten Strafmaßnahmen angekündigt. Der vor Jahren vereinbarte Waffenstillstand in Donezk und Luhansk halte angesichts Hunderter Verstöße nicht mehr, es würden sich dort ukrainische Regierungstruppen und Aufständische bekämpfen.Russland habe nach westlichen Angaben etwa 150.000 Soldaten an der Grenze zum Nachbarland zusammengezogen. Ein baldiges Vorrücken in die Ostukraine wäre daher leicht möglich. Moskau habe seit Wochen Befürchtungen des Westens widersprochen, dass ein Einmarsch bevorstehen könnte.Die Entscheidung dürfte den Ukraine-Konflikt weiter stark befeuern. Die EU werde mit Sanktionen darauf reagieren, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel am Abend erklärt hätten. Die Strafmaßnahmen sollten diejenigen treffen, die daran beteiligt seien, habe es geheißen. Von der Leyen und Michel hätten die Entscheidung als "eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht sowie die territoriale Integrität der Ukraine" verurteilt.Ein Griff ins fallende Messer bietet sich bei den Anteilscheinen, die aktuell ohnehin nur für hartgesottene Zocker geeignet sind, vorerst nicht an, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.02.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link