Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (26.11.2021/ac/a/a)



Der Ölpreis sei am heutigen Freitag aufgrund der hohen Unsicherheit wegen der neuen Corona-Variante unter Druck geraten. Die fallenden Preise würden folglich die Gazprom-Aktie belasten. Die Korrektur setze sich damit weiter fort. Diese Marken sollten dabei nicht unterschritten werden.Bereits seit Anfang Oktober sei die Gazprom-Aktie im Korrekturmodus. Nach der zu vorigen elfmonatigen Hausse habe sich der Titel mit RSI-Werten jenseits der 80 stark überkauft gezeigt. Ausgehend vom Rekordhoch bei 397,64 RUB (Russische Rubel) habe der Wert bereits um rund 18% innerhalb eines abfallenden Trendkanals korrigiert.Infolge des angespannten Gesamtmarkts und dem fallenden Ölpreis sei das Papier auch heute unter Druck geraten und sei dabei bis an die 100-Tage-Linie bei 326 RUB gefallen. Falle der Kurs nun auch unter diese Unterstützung, sei es von großer Bedeutung, dass die untere Kanalbegrenzung bei aktuell 318 RUB standhalte. Ein Unterschreiten des Kanals hätte ein starkes Verkaufssignal zur Folge. Mit Rücksetzern bis an die charttechnisch wichtige 300-RUB-Marke müsste dann gerechnet werden.