Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (02.12.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Gazprom-Aktie ziehe nach einer Konsolidierung wieder an. Besonders interessant sei, dass sie ansteige, während gleichzeitig die Rohölpreise stark unter Druck stünden. Damit nehme der Kurs des russischen Konzerns wieder das Mehrjahreshoch ins Visier. Anleger würden sich jetzt fragen: Sei ein guter Zeitpunkt für den Einstieg gekommen?Das Jahr laufe für Gazprom und seine Aktionäre rund. Der Titel habe über 80% zugelegt und habe zwischenzeitlich ein Mehrjahreshoch bei 9,44 Euro erreicht. Im Anschluss hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt und der Aktienkurs habe um bis zu 20% nachgegeben. Der Rücksetzer sei punktgenau bis zur Unterstützung bei 7,34 Euro verlaufen. Hier befinde sich auch der GD100, der als weitere Unterstützung fungiere.Nach mehrfachen Tests dieser Unterstützung hätten nun die Bullen wieder das Kommando übernommen. Die Gazprom-Aktie habe sich so binnen weniger Tage um über 10% erholen können und das, obwohl der Ölpreis im gleichen Zeitraum eingebrochen sei. Das sei ein starkes Zeichen für die Relative Stärke der Gazprom-Aktie und mit dem Überschreiten der 8-Euro-Marke sei aus technischer Sicht jetzt auch die Konsolidierung beendet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:8,31 EUR +1,90% (02.12.2021, 12:17)