Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,74 EUR +1,28% (06.01.2021, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (07.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es laufe derzeit wieder rund für Gazprom: Fortschritte bei Nord Stream 2, ein zusätzlicher Weg, um Erdgas nach Zentraleuropa zu liefern und Förderkürzungen der OPEC, welche die Energiepreise zusätzlich stützen dürften. Kein Wunder, dass die Gazprom-Aktie nur noch kurz vor einem weiteren Kaufsignal stehe.So würde der Aktienkurs im Falle des Sprungs über die 5,87-Dollar-Marke (umgerechnet aktuell 4,77 Euro) das zuletzt ausgebildete aufsteigende Dreieck nach oben auflösen. Bereits bei 6,03 Dollar lauere zwar ein hartnäckiger Widerstand. Sollte aber auch diese Hürde genommen werden, wäre anschließen der Weg nach oben rein charttechnisch betrachtet frei bis in den Bereich um 7,00 Dollar.Die wohl wichtigste Regel an der Börse laute: Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen. Letzteres sollten Gazprom-Aktionäre weiterhin beherzigen. Fundamental und auch charttechnisch betrachtet sehe es für die Gazprom-Aktie gut aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,741 EUR +1,07% (07.01.2021, 09:02)