XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,625 EUR +0,84% (02.08.2021, 15:24)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (02.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Stück für Stück kämpfe sich die Gazprom-Aktie weiter nach oben. Der Titel sei nun nicht mehr weit vom Jahreshoch und einem frischen Kaufsignal entfernt. Eine von Gazprom am Montag bekannt gegebene Meldung könnte dem Aktienkurs weiteren Rückenwind verleihen.So habe das Unternehmen aktuelle Produktions- und Absatzzahlen vorgelegt. Demnach sei der Gasausstoß zwischen Januar und Ende Juli um 18.4 Prozent auf 298.2 Milliarden Kubikmeter geklettert. Bei den Exporten in Staaten, die nicht zur ehemaligen Sowjetunion gehört hätten, sei der Zuwachs noch höher ausgefallen.So seien mit 115.3 Milliarden Kubikmeter 23.2 Prozent mehr Erdgas geliefert worden als im gleichen Vorjahreszeitraum. Der Export nach Deutschland habe beispielsweise um 42,2 Prozent gesteigert werden können. Das Plus im Geschäft mit Italien habe sich auf 16,2 Prozent belaufen. Besonders beeindruckend sei das Wachstum bei den Lieferungen in die Türkei gewesen: Angekurbelt durch die neue Pipeline Turkish Stream habe Gazprom eine Verdreifachung der Absatzmenge verbucht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,64 EUR +1,30% (02.08.2021, 15:38)