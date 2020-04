Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (22.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Preise für WTI- und allmählich auch für Brent-Öl würden nach unten taumeln. Auch die Gaspreise hätten sich die vergangenen Wochen schwach präsentiert. Dennoch schlage sich das Papier des weltgrößten Erdgasproduzenten aktuell relativ gut. Sei dies ein Zeichen, dass Anleger bei der Dividendenperle nun wieder zugreifen könnten?Der große Vorteil des russischen Energieriesen sei derzeit, dass der Erdgasverbrauch sich in Zeiten des Lockdowns wohl robuster entwickeln dürfte als die Nachfrage nach dem sehr konjunktursensiblen Rohöl. Allerdings belastee der Ölpreisverfall Gazprom natürlich ebenfalls. So leide darunter die Öl-Tochter Gazpromneft. Darüber hinaus seien die Gaspreise bei zahlreichen Lieferverträgen an den Ölpreis gekoppelt.Zweifellos würden es die anhaltend niedrigen Ölpreise Gazprom derzeit schwer machen. Dennoch dürfte der russische Konzern auch in diesen schwierigen Zeiten hochprofitabel bleiben. Die Bewertung erscheine - ein KGV von 4, ein KBV von 0,3 und eine Dividendenrendite von mehr als 8% - angesichts der großen Marktmacht und der langfristig guten Perspektiven deutlich zu niedrig. Mutige Anleger könnten daher weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.04.2020)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,495 EUR +4,27% (22.04.2020, 16:25)