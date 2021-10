Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

8,96 EUR +0,22% (26.10.2021, 08:53)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

8,92 EUR +2,29% (25.10.2021)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (26.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Gazprom sei und bleibe eine heiße Aktie. Nach der fulminanten Rally der vergangenen Monate sei eine - aus charttechnischer Sicht absolut gesunde - Konsolidierungsphase gefolgt. Zahlreiche Anleger würden sich fragen, ob jetzt der passende Zeitpunkt zum Einstieg gekommen wäre. Ein Blick auf die aktuelle Bewertung zeige zumindest eines recht rasch: Die Aktie sei immer noch ein absolutes Schnäppchen.So liege der Börsenwert des weltgrößten Erdgasproduzenten immer noch rund 50 Prozent unter dem zuletzt ausgewiesenen Eigenkapital. Für ein hochprofitables Unternehmen mit derart starker Marktstellung sei dies eigentlich ökonomisch betrachtet unsinnig.Das KGV für das laufende und das kommende Jahr liege bei jeweils gerade einmal 4. Zum Vergleich: Die ebenfalls alles andere als hoch bewerteten Anteile von BP oder Shell würden aktuell mit dem Neunfachen Gewinn bewertet.Und auch im historischen Vergleich seien die Gazprom-Papiere derzeit immer noch günstig. So liege das Durchschnitts-KGV aktuell bei 6. Bereinigt um den Ausreißer des Jahres 2020 würde es etwa bei knapp 5 liegen - und damit immer noch leicht über dem aktuellen Niveau.Da die mittel- bis langfristigen Perspektiven gut sind, können Anleger weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wegen der politischen Abhängigkeit bleibe die Aktie aber unverändert nur für Mutige geeignet. Der Stopp könne bei 6,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 26.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: