Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

2,70 EUR -19,16% (02.03.2022, 17:45)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,266 EUR -29,76% (28.02.2022, 22:26)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (02.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Gazprom-Aktie sei in den vergangenen Tagen förmlich nach unten durchgereicht worden. Zuletzt habe das Papier bei Lang & Schwarz bei 2,58 Euro notiert. Noch Anfang Januar sei die Gazprom-Aktie bei mehr als 8 Euro gestanden. Nun sei der Handel komplett ausgesetzt worden.Russische Anleihen, Aktien und Derivate könnten von Mittwoch an nicht mehr an der Deutschen Börse AG gehandelt werden. "Im öffentlichen Interesse" werde der Kauf und Verkauf dieser Papiere mit dem Ende des Handels am Dienstag bis auf Weiteres eingestellt, teilte der Frankfurter Börsenbetreiber mitgeteilt.Bereits am Montag habe er den Handel mit Papieren russischer Banken und anderer Unternehmen, die von Sanktionen betroffen seien, ausgesetzt - darunter die Banken VTB und Sberbank sowie der Gaskonzern Gazprom und der Ölkonzern Rosneft. Nun kämen neben russischen Staatsanleihen mehr als 30 Papiere aller anderen Unternehmen aus Russland hinzu, die in Frankfurt notiert seien.Für Gazprom habe sich der Druck zuletzt massiv erhöht. Unter anderem habe der niederländisch-britische Ölkonzern Shell angekündigt, seine Zusammenarbeit mit dem russischen Gasmonopolisten und damit verbundenen Unternehmen beenden zu wollen. Betroffen davon sei u.a. die Beteiligung an der Sachalin-II-Flüssiggasanlage. Außerdem werde die Kooperation am Pipeline-Projekt Nord Stream 2 beendet, habe Shell am Montag mitgeteilt. Auch die britische BP habe reagiert und sich von ihren Anteilen am russischen Ölunternehmen Rosneft getrennt.Wann der Handel mit russischen Aktien wieder aufgenommen werde, sei nicht absehbar, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link