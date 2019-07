Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (15.07.2019/ac/a/a)



Diese Handelswoche stehe beim russichen Konzern ganz im Zeichen des Dividendenstichtags. Denn Mittwoch, der 17. Juli, sei der Ex-Tag für die stattliche Dividende, von der aber noch Gebühren und Quellensteuer abgezogen würden. Damit hätten Anleger, die noch in den Genuss der Ausschüttung kommen wollten, noch zwei Tage Zeit. Denn nur Anleger, die am Ende des morgigen Handelstages die Gazprom-ADRs in ihrem Depot hätten, würden die Dividende von 33,22 RUB (Russischen Rubel) bzw. umgerechnet aktuell 0,46 Euro je ADR erhalten. Die Ausschüttung erfolge dann Mitte/Ende August.Anleger sollten jedoch bedenken, dass die Gazprom-Aktie ab Mittwoch zunächst in voller Höhe mit Dividendenabschlag gehandelt werde. Ankommen werde auf den Konten aber etwas weniger, da die Bank of New York Mellon, welche die ADRs auf Gazprom ausgebe, sich ein paar Prozent der Dividende (im vergangenen Jahr seien es zwei Cent gewesen) einbehalte. Zudem falle zunächst russische Quellensteuer an.Es sei auch durchaus möglich, dass nach der Dividendenzahlung und der beeindruckenden Rallye der vergangenen Wochen zunächst einmal Gewinnmitnahmen angesagt seien.Andererseits würden die Aussichten für Dividendenjäger rund um den Globus gut bleiben. Schließlich würden beeindruckende Renditen locken.