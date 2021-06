XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,41 EUR +1,42% (23.06.2021, 10:50)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (23.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es seien derzeit wirklich erfreuliche Wochen für die Aktionäre des russischen Konzerns, denn die Gazprom-Aktie verteuere sich stetig weiter. Fortschritte bei Nord Stream 2, steigende Gaspreise und natürlich ein allgemein freundliches Marktumfeld würden der Dividendenperle aktuell Rückenwind bescheren. Nun sei letztlich wenig überraschend erneut ein neues Jahreshoch markiert worden. Viele Anleger würden sich nun fragen, ob man auf diesem Niveau noch einsteigen sollte. Und wer das Papier bereits im Depot habe, könnte durchaus mit dem Gedanken von Gewinnmitnahmen liebäugeln."Der Aktionär" bleibe von der Gazprom-Aktie überzeugt. Daher könnten noch nicht investierte Anleger - sofern sie über ausreichend Mut verfügen würden, sich eine stark von der Politik abhängige Aktie ins Depot zu legen - auch auf dem aktuellen Niveau noch zugreifen. Mit einem KGV von 4 und einem KBV von 0,4 sei der Titel trotz des jüngsten Kursanstiegs immer noch enorm günstig bewertet. Zudem seien die mittel-bis langfristigen Aussichten nach wie vor sehr gut.Habe man die Gazprom-Aktie bereits im Portfolio, so sollte man die Gewinne laufen lassen. Wichtig: Der Stoppkurs sollte zur Absicherung nun auf 4,90 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.06.2021)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,39 EUR +0,95% (23.06.2021, 11:06)