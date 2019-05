Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,592 EUR -0,29% (27.05.2019, 09:58)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,628 EUR +1,59% (27.05.2019, 10:12)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (27.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Am Freitag sei es dann doch soweit gewesen: Trotz der Tatsache, dass die Gazprom-Aktie an einem einzigen Tag satte 20 Prozent zugelegt habe (aufgrund der deutlich angehobenen Dividende für das abgelaufene Jahr), habe es zunächst keine Korrekturbewegung gegeben. Diese habe nun allerdings eingesetzt. Sei das der Anfang vom Ende der Rally gewesen?Es sehe eher nicht danach aus. Letztlich sei der Kursrückgang am vergangenen Freitag von fast drei Prozent einfach eine Folge der deutlich schwächeren Ölpreise vom Vortag sowie von Gewinnmitnahmen gewesen.Schließlich habe die Gazprom-Aktie im Verlauf der vergangenen Woche sogar noch weiter zulegen können, nachdem der Aufsichtsrat die überraschend hohe Dividendenerhöhung abgesegnet habe.Auch aus charttechnischer Sicht wäre durchaus gesund, sollte es mit dem Kurs in den kommenden Handelstagen noch etwas nach unten oder alternativ seitwärts gehen. Ein derart rapider Kursanstieg schreite einfach regelrecht nach einer Korrekturphase. Diese könnte nun einsetzen.Mutige Anleger sollten an Bord bleiben und ihr Investment unverändert mit einem Stopp bei 4,10 Euro absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: