Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (29.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Gazprom baue seine Marktmacht in Europa weiter kontinuierlich aus. Dabei stoße der Erdgasproduzent aber auch immer wieder auf Widerstand. Jüngster Streitpunkt sei diesmal ein neuer Gasvertrag zwischen Russland und Ungarn, der für erheblichen Unmut in der Ukraine sorge.So habe Kiew den Botschafter Ungarns einbestellt. "Das neue Abkommen Ungarns mit Gazprom ist ein ernster Schlag für die ukrainisch-ungarischen Beziehungen", habe der ukrainische Außenamtssprecher, Oleh Nikolenko, am Dienstag der Agentur Interfax zufolge gesagt. Kiew werde "entschlossene Maßnahmen" zur Verteidigung der nationalen Interessen ergreifen.Ungarn wiederum habe den ukrainischen Botschafter einbestellt. "Wir verbitten es uns, dass die Ukraine die Gasversorgungssicherheit Ungarns zu torpedieren trachtet", habe Außenminister Peter Szijjarto in Budapest gesagt. Ungarn betrachte das als eine Verletzung seiner Souveränität. Die Beziehungen der Nachbarländer seien ohnehin durch einen Streit um die ungarische Minderheit in der Ukraine belastet.Nach Ansicht Russlands habe die Ukraine nicht das Recht, sich in den Vertragsabschluss einzumischen. "Es werden hier keine Rechte, keine internationalen Handelsregeln verletzt", habe Kremlsprecher Dmitri Peskow gesagt. Moskau sei aber bereit, mit Kiew über direkte Gaslieferungen zu sprechen. Die Ukraine kaufe seit 2015 kein Gas mehr beim russischen Nachbarn. Die Beziehungen zwischen Moskau und Kiew seien seit langem zerrüttet.Zuvor sei in Budapest ein Liefervertrag über 15 Jahre zwischen dem russischen Gaskonzern Gazprom und dem ungarischen Energieunternehmen MVM Group unterzeichnet worden. Ungarn erhalte demnach 4,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas unter Umgehung der Ukraine. Mit 3,5 Milliarden Kubikmetern solle der Löwenanteil über die Südroute durch das Schwarze Meer, die Türkei, Bulgarien und Serbien nach Ungarn gelangen.Die Südroute werde aus Rücksicht auf die Türkei nur vorsichtig kritisiert. Im April habe das ukrainische Gastransportunternehmen den Verlust an Gastransit infolge von Turkish Stream auf etwa 10 Milliarden bis 12 Milliarden Kubikmeter jährlich geschätzt.Die Gazprom-Aktie setze ihren Höhenflug indes auch in dieser Woche weiter fort. Dennoch seien die Papiere mit einem KGV von gerade einmal 4 immer noch absolute Schnäppchen.Mutige können bei der Gazprom-Aktie weiterhin zugreifen (Stopp: 5,90 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)