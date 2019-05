Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,43 EUR -1,12% (09.05.2019, 15:34)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (09.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Konsolidierungsbewegung bei der Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom halte weiter an. Anleger sollten sich davon jedoch nicht beunruhigen lassen, schließlich sei ein kleiner Rücksetzer nachdem starken Kursanstieg der vergangenen Handelswochen durchaus gesund. Indes dürfte eine Meldung den Aktionären jedoch nicht schmecken.Die Zeiten der Rekordjahre bei Gazprom seien vorerst vorbei. Wie "Der Aktionär" berichtet habe, sei der Absatz im ersten Quartal in wichtigen Auslandsmärkten zurückgegangen. Zudem könnte Gazprom nach Informationen der russischen Nachrichtenagentur Interfax bald an Produktionsgrenzen stoßen. Demnach solle Ende 2019 das Produktionsmaximum mit 1,5 Milliarden Kubikmeter pro Tag erreicht werden.Anleger sollten, trotz der auf den ersten Blick beunruhigenden Nachrichten, gelassen bleiben. Schließlich sei Gazprom der Platzhirsch am europäischen Gasmarkt. Zudem setze der russische Erdgasförderer auf Diversifikation. Wie "Der Aktionär" berichtet habe, treibe der Konzern den Pipeliniebau in China und der Türkei weiter voran.