Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (28.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der Erdgasriese Gazprom halte heute seine Hauptversammlung ab (keine Angst, der Dividendenstichtag folge erst ein paar Wochen später). Dabei habe Konzernchef Alexej Miller klar Stellung zu zahlreichen wichtigen Fragen der Investoren bezogen. Diese seien am Markt gut angekommen, die Aktie gewinne im heutigen Handel erneut an Wert.So habe er erklärt, dass mit weiter steigender Nachfrage aus Westeuropa zu rechnen sei. Auch deshalb gehe er nach wie vor fest davon aus, dass alle drei großen Pipeline-Projekte Nord Stream 2, Power of Siberia (nach China) und Turkish Stream einen positiven Cashflow-Beitrag leisten würden.Interessant seien auch seine Aussagen gewesen, wonach Gazprom das Geschäft in Asien zusätzlich ankurbeln wolle. So übersteige die Gas-Nachfrage in China offenbar die bisherigen Prognosen. Nun plane der Konzern, die LNG-Produktion im Osten Russlands auszuweiten, um die Länder der Asien-Pazifik-Region zukünftig umfangreicher beliefern zu können.