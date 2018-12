Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,35 EUR -0,23% (04.12.2018, 09:59)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,35 EUR -0,23% (04.12.2018, 10:02)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (04.12.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die letzten Entwicklungen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hätten dazu geführt, dass das Projekt Nord Stream 2 noch stärker in die Kritik gerate. Nachdem die USA und andere europäische Staaten schon mehrfach ihren Unmut über die zweite Ostsee-Pipeline kundgetan hätten, würden jetzt auch in der CDU die Zweifel wachsen.So hätten sich jüngst alle drei Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz skeptisch gezeigt, ob das Projekt im Falle einer weiteren Eskalation im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine realisiert werden sollte. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe bisher stets betont, dass es sich beim Bau der Pipeline um ein rein wirtschaftliches Projekt handle.Sollte Nord Stream 2 tatsächlich doch noch scheitern, wäre dies für Gazprom natürlich ärgerlich und auch teuer, weil schon Milliarden investiert worden seien. Nichtsdestotrotz sollte Gazproms Marktmacht in Europa in den nächsten Jahren weiter wachsen, alleine schon wegen der sinkenden Förderung aus den britischen und norwegischen Gasfeldern in der Nordsee.Ferner werde schon offen darüber diskutiert, Turkish Stream in den kommenden Jahren weiter auszubauen, um dadurch auch viele zentral- und osteuropäische Länder mit russischem Erdgas versorgen zu können.