Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

2,70 EUR (01.03.2022)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (04.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Ein Kurs lasse sich für die meisten russischen Aktien nicht mehr feststellen. An fast allen Börsen und sonstigen Handelsplätzen sei der Handel eingestellt worden. Zuletzt seien Anteile von Gazprom und Co nur noch Pennystocks gewesen. Die russische Wirtschaft werde von Sanktionen aufgrund des Ukraine-Kriegs massiv getroffen. Für die Short-Seite ein Fest - eigentlich.Leerverkäufer hätten mit Wetten gegen russische Aktien seit Jahresbeginn etwa 723 Millionen Dollar verdient. Das berichte Leerverkaufsanalyst Ihor Dusaniwsky vom US-Unternehmen S3 Partners. Die Handelsaussetzungen könnten aber auch für Leerverkäufer, die ihre Positionen noch nicht geschlossen hätten, zum Problem werden. Denn: "Auch wenn der Handel unterbrochen ist, können Leihgebühren für Aktien steigen, manchmal beträchtlich, und einen erheblichen Teil des Gewinns aufzehren."Moskaus Börse sei mindestens bis nächste Woche geschlossen. Gestern habe die Londoner Börse den Handel mit 28 russischen Wertpapieren ausgesetzt. Darunter die beliebten Leerverkaufsziele Gazprom, Sberbank und LUKoil . Zuvor seien die Kurse teils um mehr als 95 Prozent eingebrochen.Egal, ob long oder short: Anleger mit Russland-Positionen im Depot können derzeit eigentlich nur abwarten, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.03.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Gazprom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link