Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,02 EUR +0,90% (19.01.2021, 09:15)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,05 EUR -0,20% (18.01.2021, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (19.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Gazprom-Aktie habe sich in einem schwachen Marktumfeld auch gestern relativ robust gezeigt. Doch die Meldung, wonach Donald Trump noch vor seinem Amtsende Sanktionen verhängen wolle, habe das Papier nachbörslich ins Minus gedrückt. Außerdem habe es zwei weitere Nachrichten zu Nord Stream 2 gegeben, welche den Aktionären kaum geschmeckt haben dürften.So habe der Versicherer Zurich Medieninfos zufolge beschlossen, dem Pipelineprojekt Nord Stream 2 keine Versicherungsdienstleistungen mehr zu gewähren. Grund seien drohende Sanktionen der USA gegen europäische Unternehmen, die zum Bau der umstrittenen Erdgas-Pipeline beitragen würden, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet. Ein Zurich-Sprecher habe auf Anfrage der Nachrichtenagentur awp erklärt, aus Vertraulichkeitsgründen kommentiere man existierende oder potenzielle Kundenbeziehungen nicht.Darüber hinaus hätten nun deutsche Umweltverbände Widerspruch gegen eine Entscheidung des zuständigen Bundesamtes eingelegt, nach der die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 früher weitergebaut werden dürfe. Damit sei die Genehmigung, die für deutsche Gewässer gelte, vorerst außer Kraft.Am Freitag habe das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) einen sofortigen Weiterbau der Pipeline in deutschen Gewässern erlaubt. Die bisherige Genehmigung hätte Arbeiten normalerweise erst wieder ab Ende Mai zugelassen. Die Umweltverbände DUH und NABU hätten umgehend Widerstand angekündigt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: