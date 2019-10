Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (16.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Nach dem regelrecht furiosen Kursanstieg des russischen Titels im Frühjahr sei die Dynamik in den vergangenen Wochen und Monaten nahezu komplett aus der Gazprom-Aktie heraus. Doch nun werde es wieder richtig spannend.Denn der Aktienkurs habe in den vergangenen Wochen sowohl einen Aufwärtstrend als auch einen Abwärtstrend ausgebildet. Und bald werde sich entscheiden, welcher der beiden Trends auch weiterhin Bestand habe und welcher gerissen werde.Sollte der Ausbruch aus dem Abwärtstrend gelingen, lägen die nächsten Hürden bereits wieder bei 7,33 und 7,50 Dollar. Glücke aber auch der Anstieg über diese Marken, wäre rein charttechnisch betrachtet ein erneuter Test des Mehrjahreshochs bei 8,03 Dollar möglich.Sollte dagegen der Aufwärtstrend gerissen werden, wäre es wichtig, dass sich der Kurs zumindest oberhalb der Unterstützungszone von 6,70 Dollar halten könne. Falls nicht, dann drohe ein Test der von 6,50-Dollar-Marke.Mutige Investoren können bei der Schnäppchen-Aktie unverändert zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp könne bei 5,10 Euro belassen werden. (Analyse vom 16.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: