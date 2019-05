Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,504 EUR +0,66% (20.05.2019, 10:13)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (20.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Das Papier des russischen Erdgasriesen notiere nach dem Vorschlag einer deutlich höheren Dividende immer noch auf dem höchsten Niveau seit 2015. Zwar habe es nun eine eher unerfreuliche, aber nicht gerade unerwartete Meldung zu Nord Stream 2 gegeben. So dürfte sich die Fertigstellung der zweiten Ostseepipeline verzögern. Gazprom-Chef Alexej Miller betonte am Wochenende allerdings, dass das Projekt sich wohl nur "unwesentlich verzögern" würde. Einige Experten würden diese Aussage für gewagt halten, doch letztlich hänge nun alles an Dänemark.Es habe allerdings auch eine absolut positive Nachricht gegeben. So habe Gazprom auf der Halbinsel Jamal zwei neue Gasfelder entdeckt. Den Schätzungen zufolge dürften diese über Reserven von 500 Mrd. Kubikmeter verfügen. Damit könnten die Vorräte des Weltmarktführers, die Ende 2017 bei 24,2 Bio. Kubikmeter gelegen hätten, 2019 einen neuen Höchststand erreichen.Die Gazprom-Aktie werde immer ein Spielball der Politik bleiben und sei deshalb nur für mutige Anleger mit einem langen Atem geeignet. Wegen der langfristig guten Perspektiven, der extrem günstigen Bewertung und der Aussicht auf satte Dividendenrenditen bleibe das Papier attraktiv (Stoppkurs: 4,10 Euro), so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2019)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:5,49 EUR -0,33% (20.05.2019, 09:59)