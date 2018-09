Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,06 EUR +1,25% (20.09.2018, 11:01)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (20.09.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":

Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.

Der russische Titel habe an den vergangenen Handelstagen wieder deutlich zulegen können. Dadurch habe sich die Charttechnik weiter verbessert. Denn im gestrigen Handel sei dem Papier zunächst der Sprung über die wichtige 4,70-Dollar-Marke, an der man bereits zweimal gescheitert sei, gelungen. Anschließend sei es jedoch wieder nach unten gegangen und die Aktie habe exakt bei 4,70 Dollar geschlossen. Nun dürfte es also spannend werden, ob sich die Gazprom-Aktie nun nachhaltig oberhalb der 4,70-Dollar-Hürde behaupten könne oder ob es sich beim gestrigen Ausbruch um eine Bullenfalle handle.

Aus dem zuvor seit Januar intakten Abwärtstrend sei die Gazprom-Aktie aber jedenfalls ausgebrochen. Die Chancen für eine diesmal etwas länger andauernde Erholungsbewegung stünden also gut - insofern es nicht schon wieder politischen Gegenwind gebe, was bei russischen Akten leider nie ganz ausgeschlossen werden könne.

Für konservative Anleger bleibt die Gazprom-Aktie weiterhin ein wohl zu heißes Eisen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Mutige Investoren könnten bei der extrem günstig bewerteten Aktie (KGV von 3, KBV von 0,25) dagegen auf eine Fortsetzung der Erholung setzen. Der Stopp sollte bei 3,20 Euro belassen werden. (Analyse vom 20.09.2018)