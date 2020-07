Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (27.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Aktie des russischen Energieriesen Gazprom bereite Anlegern zurzeit wenig Grund zur Freude. Zwar habe der Kurs nach dem Dividendenabschlag vor wenigen Tagen leicht zulegen können, doch die Gewinne seien schon wieder ins Gegenteil gekehrt. Aus technischer Sicht fehle nicht mehr viel und Gazprom liefere das nächste Verkaufssignal. Es drohe ein Rückfall auf die alten Tiefs.Es fehle zurzeit an Impulsen für die Gazprom-Aktie. Der Ölpreis dümple seitwärts, auch sonst gebe es wenig Positives zu berichten.Anleger müssen Geduld beweisen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2020)