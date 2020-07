ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (23.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die USA würden nach wie vor mit aller Macht dafür kämpfen, dass der weltgrößte Erdgasproduzent seine ohnehin schon starke Marktstellung in Europa durch den Bau von Nord Stream 2 nicht noch weiter ausbauen könne. Indes vertiefe das russische Unternehmen weiterhin seine Verbindung nach China. So habe nun die "Öl-Tochter" Gazprom Neft erstmals Öl aus den arktischen Gebieten nach China geliefert. Die Zusammenarbeit der beiden Länder im Energiegeschäft werde damit immer weiter vertieft.Das energiehungrige China bleibe für Gazprom ein äußerst wichtiger Markt für die Zukunft. Die Chancen stünden gut, dass der russische Rohstoffriese seine Gewinne nach den diesjährigen Einbrüchen in den kommenden Jahren wieder steigern könne. Vor diesem Hintergrund erscheine die aktuelle Bewertung mit einem KBV von 0,3 und einem 2021er-KGV von 5 sehr günstig. Aufgrund der politischen Risiken bleibe die Gazprom-Aktie jedoch nur für mutige Anleger geeignet. Der Stopp sollte bei 4,20 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.07.2020)