Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,486 EUR +0,12% (20.09.2019, 16:51)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,47 EUR -0,19% (20.09.2019, 16:25)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (20.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Gazprom-Aktie befinde sich nach dem kräftigen Kursanstieg im Frühjahr derzeit in der Konsolidierungsphase. Rein charttechnisch betrachtet herrsche aktuell regelrecht Langeweile. Dafür komme nun endlich Schwung in eine andere Angelegenheit.So hätten sowohl Russland als auch die Ukraine signalisiert, dass man einen tragfähigen Deal für den Erdgastransit durch die Ukraine nach Europa schmieden könne. Nachdem sich die Energieminister der beiden Länder in Brüssel getroffen hätten, seien nun für Ende Oktober weitere Gespräche geplant. Ziel sei es, bis Ende des laufenden Jahres einen neuen Vertrag auszuarbeiten. Russland sei beim Gasexport weiterhin stark von der Ukraine abhängig.Es dürfte spannend werden, ob sich Russland und die Ukraine nach all den langen Jahren des Streits um den Gastransit nun auf einen nachhaltigen Kompromiss einigen könnten, bei dem auch beide Seiten ihr Gesicht wahren könnten.Es wäre natürlich wünschenswert, wenn Russland und die Ukraine in dieser Frage eine Einigung erzielen könnten. Noch würden aber viele Fragen offen bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: