XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,40 EUR -1,92% (08.09.2021, 10:19)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (08.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Gazprom sei der Befreiungsschlag gleich in zweierlei Hinsicht geglückt. Zum einen sei mit mehr als anderthalbjähriger Verzögerung das letzte Rohr der Nord-Stream-2-Pipeline verschweißt worden. Zum anderen sei die Aktie ausgebrochen und stehe auf einem Mehrjahreshoch. Diese Marken seien jetzt wichtig.Die Gazprom-Aktie mache gerade so richtig Dampf: Die Fertigstellung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 sowie die geplante Inbetriebnahme Ende dieses Jahres habe bei Anlegern für gute Laune gesorgt. Seit acht Handelstagen stehe das Papier des russischen Konzerns daher schon jeweils im Plus und habe dabei die Hürde am Verlaufshoch bei 6,95 Euro hinter sich gelassen.Aktuell notiere der Titel an der massiven Widerstandszone, die vom 2019er-Hoch und dem Vor-Corona-Hoch bei 7,58 und 7,66 Euro ausgehe. Könne das kurzfristig hohe Momentum anhalten und diese Hürde überwunden werden, wäre das ein weiteres starkes Kaufsignal. Das nächste Ziel läge dann auf Sicht der nächsten Wochen am markanten 2012er-Zwischenhoch bei 8,49 Euro.