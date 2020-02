Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,318 EUR -0,19% (03.02.2020, 09:26)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,324 EUR -0,41% (03.02.2020, 09:41)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (03.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Ölpreise würden sich weiterhin in einer sehr schwachen Verfassung befinden. Die Marktteilnehmer würden befürchten, dass durch das Coronavirus die chinesische Ölnachfrage deutlich sinken werde, worunter die Ölpreise leiden dürften. Nun gebe es erste Daten - und diese dürfte den Aktionären von BP & Co kaum gefallen.So berichte die Nachrichtenagentur "Bloomberg" unter Berufung auf Insider, dass die Erdölnachfrage in China wegen des teilweisen wirtschaftlichen Stillstands in den vergangenen Tagen um 20 Prozent zurückgegangen sei. Dieser außergewöhnlich starke Einbruch sei nun natürlich eine neue Herausforderung für die OPEC, die seit Monaten versuche, den Ölpreis durch Förderkürzungen wieder zu verteuern.Es dürfte spannend werden, ob und - wenn ja - wie die OPEC-Staaten sowie verbundene Förderländer wie Russland nun reagieren würden. Bisher sei man davon ausgegangen, dass die Effekte durch den Coronavirus nur von vorübergehender Natur seien und den Ölmarkt nicht stärker beeinflussen dürften. Der kräftige Nachfragerückgang dürfte nun neue Diskussionen entfachen.Dass die chinesische Ölnachfrage tatsächlich so kräftig gesunken sein solle, wäre natürlich eine Überraschung. Andererseits hätten sich die Ölpreise nach den deutlichen Verlusten in der Vorwoche im heutigen Handelsverlauf noch relativ robust gezeigt. Gut möglich, dass ein kräftiger Nachfrageeinbruch ohnehin schon eingepreist gewesen sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: