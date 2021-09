Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,73 EUR +0,52% (14.09.2021, 09:05)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,695 EUR +2,12% (13.09.2021)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (14.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Aktie des russischen Rohstoffriesen Gazprom habe ihre beeindruckende Rally zuletzt weiter fortgesetzt. Mittlerweile würden die Anteilscheine auf dem höchsten Stand seit mehr als sieben Jahren notieren.In den vergangenen Wochen und Monaten sei der Höhenflug natürlich zusätzlich befeuert worden durch steigende Gaspreise sowie Fortschritte bei Nord Stream 2. Nachdem kürzlich der Widerstand bei 8,50 Dollar habe übersprungen werden können, habe die Aktie nochmal richtig Fahrt aufgenommen.Und im gestrigen Handel sei auch das 2014er Hoch bei 9,06 Dollar genommen worden. Man müsse nun bis ins Jahr 2013 zurück, um wieder auf ernstzunehmende Widerstände zu stoßen. Im Bereich zwischen 9,86 und 9,89 Dollar befinde sich dann aber eine vermutlich hartnäckige Hürde, an welcher der Kurs 2013 mehrfach gescheitert sei.Allerdings sei nach der bemerkenswerten Rally eine Korrektur der mittlerweile etwas heiß gelaufenen Aktie fast schon überfällig. Wer noch nicht investiert sei, könne daher darauf spekulieren, in diesem Fall doch noch etwas günstiger zu Zug zu kommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: