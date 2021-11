Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

8,69 EUR +2,24% (01.11.2021, 10:43)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

8,63 EUR +1,77% (01.11.2021, 10:28)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (01.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der Industrieverband BDI sehe Russland im anhaltenden Streit um die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 am langen Hebel. Wenn das Land die Lieferung von mehr Erdgas nach Westeuropa an die Betriebserlaubnis für die Pipeline knüpfen sollte, könne man dies zwar ablehnen, habe BDI-Präsident Siegfried Russwurm der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Letztendlich brauche es dann allerdings andere Lieferanten. Dabei gelte, dass viele alternative Anbieter keine Pipeline-Anbindung hätten und damit auf Transporte per Schiff angewiesen seien.Auch Flüssiggas aus den USA sei laut Russwurm derzeit kaum eine echte Alternative. "Die USA haben aktuell mit China einen zahlungswilligen Abnehmer", habe er gesagt. Wegen der hohen chinesischen Nachfrage sei es naiv zu glauben, dass Flüssiggas aus den USA billiger wäre als das jetzt gerade aus Russland eingekaufte Gas. "In einer Zeit, in der die Gas-Nachfrage das Angebot übersteigt, sitzen die Anbietenden am längeren Hebel", habe der BDI-Chef gesagt.Gazprom wolle über Nord Stream 2 jährlich 55 Mrd. Kubikmeter Gas nach Deutschland liefern. Der russische Gasmonopolist habe im September die Fertigstellung der Leitung bekanntgegeben, brauche aber noch eine Freigabe durch die Bundesnetzagentur, die u.a. prüfen müsse, ob EU-Vorgaben für Pipeline-Betreiber eingehalten würden.Befürworter der Pipeline würden auch wegen der derzeit so hohen Energiepreise für eine Erteilung der Betriebserlaubnis werben. Sie würden sich durch zusätzliche Gaslieferungen eine Entspannung des Marktes erhoffen. Gegner würden hingegen eine noch größere Abhängigkeit von russischen Energielieferungen befürchten.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: