ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (21.05.2019/ac/a/a)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.In der vergangenen Handelswoche habe das Papier des russichen Konzerns kräftig zugelegt, nachdem der Vorstand eine überraschend deutliche Dividendenanhebung angekündigt habe. Nun melde die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass der Aufsichtsrat den Vorschlag durchgewunken habe, was längst nicht sicher gewesen sei. Demnach solle die Ausschüttung von 10,43 auf 16,61 Russische Rubel (RUB) angehoben werden. Für die im Ausland gehandelten ADRs, die quasi je zwei russische Aktien verbriefen würden, würde dies eine Ausschüttung von 32,22 RUB bedeuten, umgerechnet ca. 0,45 Euro. Daraus würde sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau eine Rendite von 7,9% errechnen. Für die kommenden Jahre sei womöglich sogar noch mehr drin.Die Aussicht auf eine satte Dividende beflügele die Gazprom-Aktie weiter. Im heutigen Handel werde nun auch das bisherige Mehrjahreshoch bei 6,27 USD genommen. Die mit einem KGV von 4 und einem KBV von 0,3 immer noch sehr günstig bewertete Aktie bleibe für mutige (!) Anleger ein Kauf. Der Stopp könne bei 4,10 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:5,754 EUR +4,20% (21.05.2019, 13:10)Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:5,772 EUR +4,30% (21.05.2019, 13:26)