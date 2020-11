Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (27.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die weltweiten corona-bedingten Lockdowns hätten natürlich auch Gazprom schwer zu schaffen gemacht. Schließlich seien daraufhin die Ölpreise eingebrochen, was sich auch im Konzernergebnis des russischen Energieriesen negativ bemerkbar gemacht habe. Allerdings spiele ein anderer Nebeneffekt Gazprom nun in die Karten.So habe die weltweite Pandemie auch ganz klar dafür gesorgt, dass zahlreiche Großinvestitionen erst einmal zurückgestellt worden seien. Dies habe speziell auch für neue LNG-Terminals gegolten, die eigentlich 2020 in großer Zahl errichtet beziehungsweise deren Bau zumindest deutlich vorangetrieben werden sollte. Doch Stand jetzt dürfte im laufenden Jahr nur ein einziges LNG-Terminal fertiggestellt werden (eine Anlage in Mexiko).Dies sei für Gazprom natürlich eine gute Nachricht. Schließlich würde ein Zuwachs der weltweiten LNG-Kapazitäten den Konkurrenzdruck für den Konzern, der für den Löwenanteil seiner Gas-Lieferungen Pipelines nutze (wobei Gazprom in den kommenden Jahren auch seine Investitionen in Flüssiggas deutlich erhöhen wolle, um dadurch leichter weiter entfernte Märkte mit russischem Erdgas versorgen zu können). Durch die geringe Ausweitung der LNG-Kapazitäten bleibe Gazprom voraussichtlich noch etwas länger von einer Flüssiggas-Schwemme verschont.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,057 EUR -0,10% (27.11.2020, 16:58)