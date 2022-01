Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,45 EUR -8,12% (24.01.2022, 15:33)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,475 EUR -9,06% (24.01.2022, 15:17)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (24.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Angst vor einer Eskalation im Ukraine-Konflikt lähme die Börsianer im heutigen Handel. Und besonders schwer hätten es aktuell natürlich sämtliche Aktien aus Russland. So würden Gazprom, Nornickel und Co erneut abstürzen.Denn die Spannungen nähmen weiter zu. So habe nun die Nato Überlegungen der USA zu einer Truppenaufstockung in Bündnisstaaten in Osteuropa nun bestätigt. "Die USA haben deutlich gemacht, dass sie erwägen, ihre militärische Präsenz im Osten des Bündnisses zu erhöhen", habe das Militärbündnis am Montag in Brüssel mitgeteilt. Es habe zudem darauf verwiesen, dass auch andere Alliierte auf die starken Spannungen mit Russland und den Truppenaufmarsch an den Grenzen zur Ukraine reagiert hätten.Konkret habe die Nato Dänemark, Spanien, Frankreich und die Niederlande genannt. So entsende Dänemark den Angaben zufolge eine Fregatte in die Ostsee und vier F-16-Kampfflugzeuge nach Litauen. Spanien stelle Schiffe für die Nato-Seestreitkräfte bereit und erwäge die Entsendung von Kampfjets nach Bulgarien.Frankreich habe sich bereiterklärt, Truppen unter Nato-Führung nach Rumänien zu entsenden, habe die Nato weiter mitgeteilt. Die Niederlande hätten zudem ab April zwei F-35-Kampfflugzeuge nach Bulgarien geschickt und ein Schiff und landgestützte Einheiten für die Nato-Eingreiftruppe NRF in Bereitschaft versetzt.Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg habe begrüßt, dass Bündnispartner zusätzliche Kräfte in die Nato einbringen würden. "Wir werden immer auf eine Verschlechterung unseres Sicherheitsumfelds reagieren - auch durch eine Stärkung unserer kollektiven Verteidigung", habe er kommentiert. Das Bündnis werde weiterhin alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um alle Alliierten zu schützen und zu verteidigen - auch durch die Stärkung des östlichen Teils der Allianz.Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nornickel.