Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (19.03.2019/ac/a/a)



Mit den Aktienkursen von Gazprom und Royal Dutch Shell gehe es auch im heutigen Handel aufwärts. Bereits an den vorangegangenen Handelstagen seien diese Aktien sehr gefragt gewesen. Der Grund für die starke Kursentwicklung der bei den deutschen Privatanlegern beliebten Aktien liege auf der Hand.So schnuppere der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI erstmals seit Monaten wieder an der 60-Dollar-Marke. Bei der Nordseesorte Brent müssten inzwischen wieder 68 Dollar auf den Tisch gelegt werden. Während sich die Ölnachfrage nach wie vor sehr robust entwickle, sorge die anhaltende Förderdisziplin der OPEC sowie anderer wichtiger Produzenten wie allen voran Russland für einen weiteren Abbau des Überangebots.Von dieser Entwicklung würden natürlich Shell und Gazprom besonders profitieren. Auch wenn vor allem bei Gazprom der Fokus natürlich eher auf Erdgas liege, so würden höhere Ölpreise über kurz oder lang meist auch die Gaspreise nach oben ziehen. Außerdem verfüge der größte russische Konzern mit Gazpromneft über eine Tochter, die hauptsächlich Öl fördere. Darüber hinaus seien die Gaspreise in einigen Lieferverträgen auch an den Ölpreis gekoppelt.