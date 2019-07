Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,05 EUR +1,56% (04.07.2019, 15:21)



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,052 EUR +1,03% (04.07.2019,15:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (04.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Seit Mitte Mai scheine der russische Titel kein Halten mehr zu kennen. Mehr als 50 Prozent habe die Gazprom-Aktie seitdem bereits zugelegt. Im Mittelpunkt stehe aktuell weiter das Projekt Nord Stream 2, das unter der Leitung von Gazprom stehe. Dieses sei die zweite Export-Pipeline zwischen Russland und Deutschland zur Versorgung des EU-Marktes mit russischem Erdgas durch die Ostsee. Kritik komme aus den USA. Aber auch hierzulande gebe es Konfliktherde, z.B. mit Dänermark.Die umstrittene Ostseepipeline Nord Stream 2 solle nun einen großen Bogen um eine Insel im Norden machen. Ein Antrag für die Route durch dänische Hoheitsgewässer südlich der Insel Bornholm sei zurückgezogen worden, habe das in der Schweiz ansässige Unternehmen Nord Stream 2 am Freitagabend bekannt gegeben. "Wir sehen uns zu diesem Schritt verpflichtet, da die dänische Regierung in den zwei Jahren seit der Antragstellung keinen Hinweis auf eine Entscheidungsfindung gegeben hat", habe Unternehmenschef Matthias Warnig der Mitteilung zufolge erklärt.Der Chef von Gazprom, Alexej Miller, habe vor Kurzem gegenüber der Agentur Tass zufolge betont, selbst wenn keine Genehmigung aus Dänemark vorliegen sollte, könnten die Arbeiten an der Leitung planmäßig Ende des Jahres abgeschlossen werden. Durch die Rohre parallel zur Pipeline Nord Stream 1 sollten p.a. bis zu 55 Milliarden Kubikmeter russisches Gas nach Deutschland kommen.Anleger, die der Kaufempfehlung des AKTIONÄR im September 2017 gefolgt seien, würden inzwischen mehr als 97 Prozent in Front liegen. Auch wenn die Gazprom-Aktie zuletzt etwas heiß gelaufen sei, größeres Korrekturpotenzial bestehe dennoch nicht. Rein fundamental betrachtet sei der Titel mit einem 2019er-KGV von 4 immer noch extrem günstig bewertet. Nicht zu verachten sei außerdem die starke Dividendenrendite: Diese betrage aktuell 7,2 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: