Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,494 EUR +1,79% (11.09.2019, 16:38)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (11.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Aktie von Gazprom kämpfe sich nach der charttechnisch absolut gesunden Korrekturbewegung sowie dem kräftigen Dividendenabschlag nun wieder Stück für Stück in Richtung des Mehrjahreshoch. Damit werde es auch aus charttechnischer Sicht wieder zunehmend spannend für die Anteilseigner des Erdgasriesen.Spannend bleibe indes auch, wie es mit der umstrittenen zweiten Ostseepipeline Nord Stream 2 weitergehe. Nun habe die zukünftige EU-Vizepräsidentin und Kommissarin für Digitales und Wettbewerb, Margrethe Vestager, den Bau der zusätzlichen Röhren kritisiert. Sie habe gegenüber der Wochenzeitung "Zeit" erklärt: "Eine weitere Pipeline neben Nord Stream 1 zu bauen ergibt keinen Sinn." Zudem habe sie bemängelt, dass Nord Stream 2 "kein europäisches Projekt" sei.Der Gazprom-Chart zeige sich indes nach wie vor unbeeindruckt von den diversen Aussagen verschiedener Politiker. Die Aktie kämpfe sich weiter nach oben. Der kurzfristige Abwärtstrend sei kürzlich durchbrochen worden, womit nun vorerst der Weg nach oben frei wäre. In den kommenden Wochen könnte dann wieder das bisherigen Mehrjahreshoch bei 8,03 Dollar in Angriff genommen werden. Sollte auch diese Marke übersprungen werden, wäre anschließend der Weg nach oben frei bis in den Bereich um 9,00 Dollar.