Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (10.04.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die neuesten US-Sanktionen gegen Russland hätten dem russischen Aktienmarkt einen schweren Schlag zugefügt. Selbst Aktien von Giganten wie Gazprom hätten zeitweise Verluste im zweistelligen Prozentbereich verzeichnet.Am sichersten dürften nun Investoren fahren, die sich weder komplett auf die Seite der Bullen noch auf die Seite der Bären wagen würden. Anleger, die nicht bei Gazprom investiert seien, sollten vorerst weiter an der Seitenlinie bleiben und abwarten, wie sich die Lage am russischen Aktienmarkt entwickle. Wer die Gazprom-Aktie bereits habe, sollte nun nicht in Panik verfallen, die Papiere halten und den Stoppkurs bei 3,20 Euro im Auge behalten, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,58 EUR -0,83% (10.04.2018, 11:40)Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,58 EUR +0,14% (10.04.2018, 11:56)