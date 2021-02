Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,665 EUR +0,86% (02.02.2021, 11:33)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,67 EUR +1,52% (02.02.2021, 11:13)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (02.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Ein sehr guter Start: Die im Vergleich zum Vorjahr kälteren Temperaturen in Teilen Europas hätten Gazprom im Januar zum Teil kräftige Zuwächse bei den Erdgas-Exporten beschert. Demnach sei der Absatz um 45,4 Prozent auf 19,4 Milliarden Kubikmeter geklettert - und damit auf ein neues Rekordniveau.Während die Gasexporte nach Deutschland deutlich um 32,4 Prozent angezogen hätten, hätten die Lieferungen nach Frankreich sogar satte 77,3 Prozent zugelegt. Das einzige Land, in dem ein noch stärkerer Anstieg verzeichnet worden sei, sei Polen mit 89,9 Prozent gewesen.Ebenfalls erfreulich: Dank der neuen Pipeline hätten die Exporte nach China das Vorjahresniveau fast verdreifacht werden können.Nach dem Horrorjahr 2020 dürfte das operative Geschäft bei Gazprom 2021 wieder relativ rund laufen. Die nach wie vor enorm günstig bewertete Aktie bleibe daher attraktiv.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: