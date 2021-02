NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

63,77 USD +19,20% (05.02.2021, 22:10)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol Deutschland GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (07.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Symbol: GME) unter die Lupe.Der wirklich irre Höhenflug der GameStop-Aktie vorbei. Das Papier des US-Unternehmens habe in der vergangenen Woche einen Großteil seines schier unglaublichen Gewinns wieder verloren. In der Spitze sei die GameStop-Aktue bis auf 483 USD gestiegen, was einem Zuwachs von geradezu astronomischen 2.464% seit Jahresbeginn entsprochen habe. Am Freitag sei dieses Plus auf nur noch 238% zusammengeschmolzen, die GameStop-Aktie koste aktuell knapp 64 USD.Der massive Kursanstieg bei GameStop sei bekanntlich das Ergebnis der Kombination aus den verstärtkten Käufen von Tradern aus dem Umfeld von WallStreetBets/Reddit und sich eindeckenden Shortsellern (Leerverkäufern) gewesen. Allen voran US-Hedgefonds hätten zeitweise mehr Aktien von GameStop leerverkauft als es überhaupt gegeben habe, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2021)Börsenplätze GameStop-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:52,52 EUR +16,67% (05.02.2021, 22:26)