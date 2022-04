Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Wien (www.aktiencheck.de) - Unternehmensmeldungen waren am Freitag Mangelware, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die Aktien von GameStop (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) seien zwar zum Handelsstart um 14% nach oben geschossen, hätten den Tag dann aber rund 1% schwächer beendet. Die Handelskette für Computerspiele plane einen Aktiensplit, um die aktuell USD 165 Dollar teure Aktie wieder besser handelbar und damit für Kleinanleger interessanter zu machen.



Im Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) hätten sich gegen Handelsschluss die Aktien der Telekomgesellschaft Verizon (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) mit einem Plus von 2,3% an die Spitze gesetzt. Schlusslicht seien die Papiere des Chipherstellers Intel mit einem Minus von 2,9% gewesen. Entsprechende Nachrichten seien allerdings hinter beiden Kursbewegungen keine zu finden gewesen. (04.04.2022/ac/a/m)

