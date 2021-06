NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

213,87 USD +6,74% (22.06.2021, 17:04)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (22.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei GameStop gehe die Dynamik wieder nach oben. Das Unternehmen habe eine weitere Milliarde Dollar von Investoren eingesammelt. Man habe sich die Ausgabe von Aktien bereits genehmigen lassen. Das Ganze sei jetzt durchgezogen worden. GameStop habe schon gesagt, was man damit vorhabe, aber das sei nicht befriedigend. Man wolle das für allgemeine Aufgaben zur Verfügung stellen. Der Aktienprofi finde es nachvollziehbar, was das Unternehmensführung mache: Man nutze das positive Momentum. Die Aussagen zu den Zielen seien aber ein bisschen dünn. Nichtsdestotrotz liebt man solche Aussagen an der Börse momentan und es geht für die GameStop-Aktie kräftig nach oben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.06.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze GameStop-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:177,70 EUR +5,74% (22.06.2021, 17:19)