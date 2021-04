Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (08.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) unter die Lupe.GameStop gehöre zweifellos zu den aktuell umstrittensten Aktien an der Börse. Die Reddit-Community habe das Papier in ungeahnte Höhen getrieben. Auch das US-Unternehmen geize nicht mit neuen operativen Nachrichten. Heute habe GameStop angekündigt, den Co-Founder von Chewy Ryan Cohen, im Juni als neuen CEO willkommen zu heißen.Der Schritt geschehe im Einklang der Strategie des Unternehmens, Top-Manager aus anderen Konzernen anzuwerben und einzustellen. In der Vergangenheit habe der Gaming-Händler bereits führende Köpfe aus solchen namhaften Konzernen wie Amazon.com, Walmart oder QVC eingestellt.Erst vor wenigen Tagen habe GameStop angekündigt, neue Aktien im Wert von rund 650 Mio. USD auszugeben. Laut einem Antrag bei der US-Börsenaufsicht SEC sollten 3,5 Mio. Aktien zum aktuellen Marktpreis platziert werden. Der Erlös der nun geplanten Kapitalerhöhung solle laut GameStop genutzt werden, um "die Transformation zu beschleunigen und die Bilanz zu stärken". Details, wann die Aktien angeboten werden sollten, seien noch nicht veröffentlicht worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GameStop-Aktie: