Nach Ansicht von Jan Paul Fori von "Der Aktionär" ist und bleibt die GameStop-Aktie nur etwas für sehr risikofreudige Zocker. (Analyse vom 30.03.2020)



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME), ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (30.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) unter die Lupe.In den USA habe GameStop die Schließung seiner Filialen mit der Begründung GameStop sei "systemrelevant" verhindern wollen. Doch nachdem der Gouverneur des Bundesstaats Pennsylvania, Tom Wolfe, die Zwangsschließung und Bußgeldzahlungen angedroht habe, habe der Konzern klein beigegeben.Die globalen Ladenschließungen würden GameStop zu einer ungünstigen Zeit treffen. Gerade sei mit "Animal Crossing: New Horizons" ein neuer Triple-A-Titel für die Nintendo Switch erschienen, doch aufgrund der Ladenschließungen dürfte GameStop davon nicht wie gewohnt profitieren können.Doch auch sonst stehe die Videospiele-Kette vor zahlreichen Problemen. Zwar sei der Nettogewinn von minus 187,7 Millionen Dollar im Vorjahr auf 21 Millionen Dollar im letzten Quartal gestiegen, dennoch stehe auf Jahressicht unter dem Strich ein Verlust von 470,9 Millionen Dollar.Gleichzeitig hätten die Schulden um rund 19 Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar reduziert werden können. Zudem sei der Lagerbestand um 31 Prozent gesunken. Allerdings sei auch der Umsatz mit minus 21,9 Prozent stark rückläufig gewesen und habe nur noch 6,5 Milliarden Dollar betragen.Gleichzeitig wandere die Kundschaft von GameStop vermehrt in den Online-Handel ab. Während der stationäre Markt mit physischen Videospielen in diesem Jahr um rund sieben Prozent schrumpfen werde, könne der Online-Handel um weitere fünf Prozent zulegen.Zudem sei auch der Markt mit neuen Videospiele-Konsolen zum Erliegen kommen. Inzwischen seien die PS4 und Xbox One rund sieben Jahre alt und der Markt entsprechend gesättigt. Erst mit der neuen Konsolen-Generation, die für Ende des laufenden Jahres erwartet werde, dürften die Umsätze im Hardware-Bereich wieder spürbar zulegen.Auch der GameStop-Chart kenne seit Jahren nur noch eine Richtung: Abwärts! Zwar habe sich die Aktie im Bereich 3,50 Dollar fangen und eine Gegenbewegung einleiten können, ob diese nachhaltig sei, stehe jedoch in den Sternen.Bei GameStop würden weiterhin die Risiken überwiegen. Das Unternehmen schleppe nach wie vor einen immensen Schuldenberg mit sich rum. Um die Kosten zu senken, sollten weitere Filialen geschlossen werden.