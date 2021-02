Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (26.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Wall Street sei am Donnerstag wieder deutlich abgesackt. Der Dow Jones habe 1,3 Prozent eingebüßt, der S&P 500 sei um 1,9 Prozent gefallen und der Nasdaq habe sogar 2,8 Prozent eingebüßt. Völlig losgelöst von der Verkaufswelle: die Aktie von GameStop. Die WSB-Trader hätten den Titel um 19 Prozent auf 108,73 Dollar in die Höhe gejagt.Dabei werde der Kult um GameStop immer absurder. In Medienberichten sei von der ominösen Bedeutung eines Frosch-Emojis und eines Fotos von einer McDonald’s-Eistüte die Rede. Beides habe der Chewy-Gründer und GameStop-Großaktionär Ryan Cohen gepostet. Sofort seien wilde Spekulationen ins Kraut geschossen: GameStop sei auf dem Sprung (wie ein Frosch), habe es geheißen."Die McDonald’s-Eistüte könnte ein Zeichen an die Community sein, dass es läuft. "Alles klar, wir sind startbereit"," so Ed Moya, Analyst bei Oanda. "Allein ein starkes Meme ist wahrscheinlich gut für 20 Prozent Kursplus."Unterdessen habe sich Warren Buffetts Vize Charlie Munger sehr kritisch über Kurskapriolen wie bei den Aktien von GameStop geäußert. "Das sind Anzeichen einer irritierenden Blase, die irgendwann einmal ein böses Ende nehmen muss", so der 97-jährige Co-Chef von Berkshire Hathaway.Nach der Rally komme GameStop auf einen Börsenwert von 7,6 Milliarden Dollar, was viel zu hoch sei. Die Analysten würden im Schnitt ein Rückschlagpotenzial von 87 Prozent sehen.Die GameStop-Aktie ist kein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.02.2021)