Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

63,74 EUR +18,50% (25.01.2021, 18:46)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

80,572 USD +23,94% (25.01.2021, 18:31)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol Deutschland GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME), ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (25.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) unter die Lupe.Neue Robinhood-Trader und Forenspekulanten hätten die GameStop-Aktie am Montag um bis zu 137 Prozent nach oben getrieben. Auch iRobot mit in der Spitze 55 Prozent Plus oder Bed Bath & Beyond mit 57 Prozent würden ohne Nachricht durch die Decke gehen. Die neuen Trader würden dafür sorgen, dass viele Short-Spekulanten ihre Leerverkaufspositionen schließen müssten. "Der Aktionär" zeige, wo als Nächstes ein Kurssprung folgen könnte.Über Messenger-Apps, Online-Foren und Plattformen wie Reddit würden Aktien seit Tagen hochgejubelt - völlig unabhängig von ihrem Geschäftsmodell. Würden die Trader dann auf eine hohe Shortquote treffen, könne es ganz schnell gehen. Die Leerverkäufer müssten Aktien kaufen, um ihre Verluste zu begrenzen, und würden so den Kursanstieg beschleunigen. GameStop sei das beste Beispiel.Wer darauf spekulieren wolle, wo der Wahnsinn weitergehe, sollte deshalb auf die Shortquote der Aktien schauen. GameStop sei hier tatsächlich die Nummer Eins, auch Bed Bath & Beyond sei ganz vorne mit dabei. Beinahe alle der meistgeshorteten Aktien hätten zuletzt bereits massive Kurssprünge aufs Parkett gelegt. Doch es gebe auch Ausnahmen. So habe sich etwa bei der Nummer Zwei der Liste, National Beverage, in den vergangenen Tagen noch nicht ganz so viel getan.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GameStop-Aktie: