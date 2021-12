Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (09.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des US-Videospiele-Einzelhändlers GameStop stehe am Donnerstag unter Druck. Grund für die Kursschwäche seien schwache Q3-Zahlen sowie eine fehlende, klare Strategie, wie der Turnaround gelingen solle.Der Nettoverlust des Videospielhändlers GameStop sei auf 105,4 Millionen Dollar oder 1,39 Dollar pro Aktie geklettert, verglichen mit einem Verlust von 18,8 Millionen Dollar oder 29 Cents pro Aktie im Vorjahr.Positiv: Der Gesamtumsatz sei von 1,00 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 1,30 Milliarden Dollar gestiegen. Grund dafür sei nach Angaben des Unternehmens der Ausbau der Beziehungen zu Marken wie Samsung, LG, Razer und Vizio.Die Lagerbestände von GameStop seien im letzten Quartal angestiegen, da GameStop versucht habe, die Herausforderungen der Lieferkette zu meistern. Zum Ende des Quartals hätten sich die Lagerbestände auf 1,14 Milliarden Dollar belaufen, verglichen mit 861 Millionen Dollar im Vorjahr.GameStop versuche derzeit, sich von einer stationären Kette in einen E-Commerce-Händler zu verwandeln. Deshalb habe das Unternehmen eine Reihe neuer Manager eingestellt. Der Mitbegründer von Chewy, Ryan Cohen, solle den Turnaround des Unternehmens leiten.Die neuen Führungskräfte von GameStop hätten zuletzt nur wenige Details bekannt gegeben, wie der Turnaround gelingen solle. Die Kurskapriolen bei GameStop dürften sich so lange fortsetzen, wie das Management der Öffentlichkeit eine überzeugende Zukunftsvision schuldig bleibe.Bis es soweit ist, taugt die GameStop-Aktie nur für Hardcorefans und Zocker, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.12.2021)