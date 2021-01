Börsenplätze GameStop-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

275,00 EUR +65,88% (29.01.2021, 22:26)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

325,00 USD +67,87% (29.01.2021, 22:10)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol Deutschland GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (30.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) unter die Lupe.Mit Hashtags wie #EatTheRich würden Twitter-Nutzer den vermeintlichen Sieg von #WallStreetBets über die Hedgefonds feiern. Nachdem Melvin Capital Milliarden verloren habe und Citron Research sein angestammtes Geschäft mit Leerverkäufen aufgebe, behalte der Sieg einen faden Beigeschmack. Denn: Die größten Gewinner der Aktion seien ausgerechnet die reichsten unter den Reichen.Melvin Capital habe mit seiner Wette auf fallende Kurse bei GameStop Milliarden US-Dollar verloren. Der komplett aus dem Ruder gelaufene Leerverkauf solle den Hedgefonds sogar an den Rand des Abgrunds gebracht haben. Citadel Securities habe Melvin Capital schließlich 2,73 Mrd. USD leihen müssen, um den Fortbestand zu sichern. Brisantes Detail: Der Finanzdienstleister Citadel Securities sei zugleich größter Kunde des Neo-Brokers Robinhood, der bei #WallStreetBets-Anhängern hohes Ansehen genossen habe. Genossen habe, denn das Image von Robinhood sei nach der Verhängung eines Kauf-Stopps für Papiere von GameStop und anderen Titeln wie BlackBerry am vergangenen Donnerstag arg ramponiert.Klagen und ein Shitstorm in den sozialen Netzwerken hätten Robinhood gezwungen schließlich die Donnerstag beschlossenen Maßnahmen bereits am Freitag wieder zurückzunehmen. Sofort nach Bekanntgabe dieser Revision sei der Kurs von GameStop wieder in die Höhe gesprungen. Im Hintergrund dürften sich ausgerechnet zwei der weltweit größten Akteure im Kapitalmarkt heimlich gefreut haben: BlackRock, seines Zeichens größter Vermögensverwalter der Welt und Feindbild der Occupy-Bewegung, die einst der Wall Street den Krieg erklärt habe. Sowie Fidelity Investment oder kurz FMR, das 3,3 Bio. USD verwaltet.Während also die Hedgefonds Milliarden verloren hätten, womöglich auch noch noch mit Aktien, die sie sich bei einer der genannten Gesellschaften zuvor geliehen hätten, würden BlackRock und Fidelity Milliardengewinne verbuchen. Im iShares Core S&P Small-Cap ETF von BlackRock etwa sei GameStop die zweitgrößte Position mit einem Anteil von 1,14% des Fondsvermögens von knapp 62 Mrd. USD. Unter der Annahme, dass keine der beiden Gesellschaften zuletzt Anteile verkauft habe, hätten sie in den zurückliegenden Wochen mit ihren GameStop-Aktien einen Gewinn von 5,61 Mrd. USD seit Jahresbeginn verbucht. Seien ihre Aktien Ende Dezember noch 341 Mio. USD wert gewesen, seien es mit Schlusskurs Freitag 5,952 Mrd. USD gewesen.Es entbehre nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet die reichsten der Reichsten mit dem Hype um GameStop noch mehr Vermögen gescheffelt hätten - wenngleich die Profiteure dieser Entwicklung oftmals Kleinanleger seien, die mittels ETFs und Fonds in den Aktienmarkt investieren würden. Denn schließlich würden BlackRock als auch Fidelity das Geld ihrer Kunden und nicht etwa ihr eigenes verwalten. Dass BlackRock oftmals als Feindbild herhalten müsse, könnte #EatTheRich weiter trenden lassen, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link