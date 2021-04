Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die GameStop-Aktie punkte am Montag mit guten Nachrichten und gehe mit einem kräftigen Plus in den US-Handel. Insbesondere die Tatsache, dass einer der Haupttreiber hinter dem Kurswahnsinn Anfang des Jahres weiter kräftig zukaufe, beflügele die Aktie. Derweil gehe der Umbau im Management des Unternehmens weiter.Mit fast elf Prozent Plus sei die Aktie am Montag in den amerikanischen Handel gegangen. Hinter dem jüngsten Hoch stehe vor allem ein Name: Keith Gill. Der Youtuber und Blogger, der sich Roaring Kitty und DeepFuckingValue nenne, habe veröffentlicht, dass er seine Position beim Liebling der Reddit-Trader verdoppelt habe. Gill habe Anfang des Jahres Bekanntheit als einer der Köpfe hinter dem Short-Squeeze durch Privatanleger bei GameStop erlangt.Laut einem am Freitag veröffentlichten Screenshot halte er mittlerweile 200.000 Aktien des US-Videospielhändlers, die zum aktuellen Kurs gut 33 Millionen Dollar wert seien.Für gute Laune bei den Anlegern habe außerdem am Montag die Ankündigung von GameStop gesorgt, dass spätestens zu Ende Juli der bisherige Vorstandschef das Unternehmen verlassen werde. Die Suche nach einem Nachfolger für George Sherman laufe bereits, so die Texaner.Der Strategiewechsel sei zweifelsohne der richtige Schritt, genauso wie die Anfang April angekündigte Kapitalerhöhung."Der Aktionär" sieht die GameStop-Aktie auch bei einem optimalen Verlauf überbewertet. Kein Kauf, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 19.04.2021)