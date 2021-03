Nach dem Motto "Totgeglaubte leben länger" befinde sich GameStop (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) weiterhin im Aufwind. Die Aktie habe um mehr als 20% zugelegt und sei abermals über die Marke von USD 200 geklettert. Fundamentale Gründe dafür gebe es nicht. Vielmehr schienen Meldungen rund um Milliardenverluste von Hedgefonds, die weiterhin auf einen Kursverfall wetten würden, die neuerliche Mobilisierung von Spekulanten in Internetforen zu begünstigen.



Der Automobilzulieferer Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) habe am gestrigen Handelstag seine 2020er-Ergebnisse bekanntgegeben und im Zuge dessen einen Ausblick auf das Geschäftsjahr2021 gewagt. Anleger hätten wenig begeistert reagiert und hätten die Aktie mit -8% abgestraft.



Die Vienna Insurance Group (VIG) (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wien: VIG) habe das Ergebnis für das vierte Quartal 2020 veröffentlicht. Dieses habe größtenteils mit den Markterwartungen übereingestimmt. Die Dividende solle EUR 0,75 betragen. Die Aktie habe jedoch mehr als 5% verloren. (10.03.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der von BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) und Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) entwickelte Covid-19-Impfstoff zeigt eine hohe Wirksamkeit bei der Neutralisierung der brasilianischen Virus-Mutation, wie aus einerim New England Journal of Medicine veröffentlichten Studie hervorgeht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Während die Pfizer-Aktie um 0,3% habe zulegen können, sei BioNTech um 6,9% gestiegen.