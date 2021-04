NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

168,93 USD +11,74% (27.04.2021, 22:10)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (27.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die GameStop-Aktie wurde von den Experten von "Der Aktionär" eigentlich schon abgeschrieben. Der Aktienprofi gebe aber zu, dass sich das Papier wider Erwarten sehr wacker halte. Gestern habe es bei 12% geschlossen und sei nachbörslich wieder angesprungen. Man habe nämlich eine Aktienplatzierung im Volumen von 551 Mio. USD durchgeführt. Es sei beeindruckend, dass die Anleger so viel Vertrauen in das Unternehmen hätten, den Turnaround zu schaffen. Die Bewertung sei jenseits von Gut und Böse. Thomas Bergmann würde kein Geld in die GameStop-Aktie einstecken, aber es ist durchaus beachtlich, dass man so viele Aktien platzieren konnte, so der Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.04.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze GameStop-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:150,25 EUR +7,74% (27.04.2021, 11:28)