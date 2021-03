Börsenplätze GameStop-Aktie:



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (08.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von GameStop springe am Montag im US-Handel um fast 50 Prozent nach oben und erobere dabei zeitweise die Marke von 200 Dollar zurück. Im Gegensatz zu den wilden Kursschwankungen der letzten Wochen gebe es bei der Hype-Aktie diesmal sogar einen fundamentalen Grund für den enormen Kursanstieg. Ob er gerechtfertigt sei, sei aber dennoch fraglich.Das Unternehmen habe Ryan Cohen, Mitgründer des Tierbedarfs-Versandhändlers Chewy, als neuen Chef eines Sonderkomitees gewonnen, das die digitale Transformation des angeschlagenen Videospielehändlers vorantreiben solle. Als Investor und Mitglied des Verwaltungsrats sei Cohen bereits seit letztem Jahr bei GameStop an Bord und solle dort für den Wandel hin zum Online-Handel und weg von den physischen Läden kämpfen.Das Komitee, zu dem mit Alan Attal ein weiterer ehemaliger Chewy-Manager sowie Kurt Wolf von Hestia Capital Management gehören würden, habe bereits einen neuen Chief Technology Officer sowie zwei Top-Manager für die Bereiche Kundenservice und E-Commerce-Fulfillment eingestellt. Aktuell laufe zudem die Suche nach einem Nachfolger für Finanzchef Jim Bell, der das Unternehmen am 26. März verlasse - Insider-Berichten zufolge auf Druck von Cohen.Fundamental gerechtfertigt sei der Hype um die GameStop-Aktie sowie deren exorbitante Bewertung aber auch nach der heutigen Meldung nicht. Sie ist und bleibt ein reines Zockerpapier, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur GameStop-Aktie. (Analyse vom 08.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link